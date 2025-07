Landesmeister aus dem Erzgebirge? Pfiffige Kleingärtner wollen mit mehr Wildnis in den Beeten punkten

13 Kleingartenvereine im Freistaat kämpfen beim diesjährigen Landeswettbewerb „Sächsische Kleingärten in Stadt und Land“ um den Titel. Neben Schneeberg ist auch Thalheim dabei. Doch ein wenig zeigen sich die hiesigen Laubenpieper sympathisch ungehorsam.

Ob sie Landesmeister werden? Rebekka Colditz schaut so, als ob es darum nicht allein geht: „Wir müssen uns nicht verstecken. Wichtig ist, dass wir Kleingartenwesen und Artenvielfalt gut in Einklang bringen. Wenn das Pluspunkte bringt, dann her mit dem Titel.“ Sie lacht, sitzt mit ihrem Mann Thomas Schletter auf einer Holzbank in der...