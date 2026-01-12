Laubenbrand im Erzgebirge: Bei minus 17 Grad friert der Feuerwehr das Löschwasser ein

Stollberg
In der Nacht zu Donnerstag ist eine Gartenlaube in Thalheim abgebrannt. Der strenge Frost bereitete den Einsatzkräften Probleme.
Zum Brand einer Gartenlaube ist die Feuerwehr in der Nacht zu Montag nach Thalheim in die Kantstraße ausgerückt. Um den Brand zu löschen, musste die Feuerwehr mehrere Schlauchleitungen verlegen. Behindert wurde der Einsatz von Glätte und strengem Frost von um die minus 17 Grad. So hatte die Feuerwehr Probleme, eine stabile Wasserversorgung von...
