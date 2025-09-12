Laut, schnell und gefährlich: Kettensägenkünstler liefern sich Wettbewerb im Erzgebirge

Im Jahnsdorfer Freibad können Gäste am Wochenende dabei zuschauen, wie aus Baumstämmen Kunstwerke werden - im Rekordtempo. Und das ist längst nicht alles.

Mit der Kettensäge kann man Bäume in Kleinholz verwandeln - oder in Kunstwerke. Eulen, Eisvögel oder Erdmännchen entstehen innerhalb weniger Minuten mithilfe des grobschlächtigen Werkzeuges. Speedcarving heißt das, und ansehen können sich das die Besucherinnen und Besucher beim Symposium „Holz trifft Stein“ am Samstag und Sonntag im... Mit der Kettensäge kann man Bäume in Kleinholz verwandeln - oder in Kunstwerke. Eulen, Eisvögel oder Erdmännchen entstehen innerhalb weniger Minuten mithilfe des grobschlächtigen Werkzeuges. Speedcarving heißt das, und ansehen können sich das die Besucherinnen und Besucher beim Symposium „Holz trifft Stein“ am Samstag und Sonntag im...