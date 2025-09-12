Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Speedcarving entstehen Skulpturen aus Baumstämmen.
Beim Speedcarving entstehen Skulpturen aus Baumstämmen.
Stollberg
Laut, schnell und gefährlich: Kettensägenkünstler liefern sich Wettbewerb im Erzgebirge
Von Ulrike Abraham
Im Jahnsdorfer Freibad können Gäste am Wochenende dabei zuschauen, wie aus Baumstämmen Kunstwerke werden - im Rekordtempo. Und das ist längst nicht alles.

Mit der Kettensäge kann man Bäume in Kleinholz verwandeln - oder in Kunstwerke. Eulen, Eisvögel oder Erdmännchen entstehen innerhalb weniger Minuten mithilfe des grobschlächtigen Werkzeuges. Speedcarving heißt das, und ansehen können sich das die Besucherinnen und Besucher beim Symposium „Holz trifft Stein“ am Samstag und Sonntag im...
