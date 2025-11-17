Letzte Flutschutz-Klappe verriegelt: 40-Millionen-Euro-Projekt gegen Hochwasser im Erzgebirge fertig

Eckehard Bielitz, Geschäftsführer Landestalsperrenverwaltung (LTV); Burkhardtsdorfs Bürgermeister Jörg Spiller, Frank Hunger (LTV) und Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch. Bild: N. Mutschmann

Ein Luftbild von der Baustelle für den Hochwasserschutz in Burkhardtsdorf. Bild: Frank Vogel

Fertig: Auf 3,3 Kilometer wurde die Zwönitz in Burkhardtsdorf in ein gemauertes Bett gefasst. Bild: Niko Mutschmann

Viele Häuser von Anliegern in Burkhardtsdorf stehen direkt an der Zwönitz. Bild: Frank Vogel

Matthias Schubert von der Gemeinde Burkardtsdorf im neuen Zentrallager, einem Teil des 40 Millionen Euro teuren Hochwasserschutz-Projektes im Ort: Dort gibt es vor allem Notstromaggregate, Lampengestelle, Absperrmaterial, Pumpen, Kabeltrommeln. Bild: Niko Mutschmann