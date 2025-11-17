Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Letzte Flutschutz-Klappe verriegelt: 40-Millionen-Euro-Projekt gegen Hochwasser im Erzgebirge fertig

Eckehard Bielitz, Geschäftsführer Landestalsperrenverwaltung (LTV); Burkhardtsdorfs Bürgermeister Jörg Spiller, Frank Hunger (LTV) und Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch.
Eckehard Bielitz, Geschäftsführer Landestalsperrenverwaltung (LTV); Burkhardtsdorfs Bürgermeister Jörg Spiller, Frank Hunger (LTV) und Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch. Bild: N. Mutschmann
Ein Luftbild von der Baustelle für den Hochwasserschutz in Burkhardtsdorf.
Ein Luftbild von der Baustelle für den Hochwasserschutz in Burkhardtsdorf. Bild: Frank Vogel
Fertig: Auf 3,3 Kilometer wurde die Zwönitz in Burkhardtsdorf in ein gemauertes Bett gefasst.
Fertig: Auf 3,3 Kilometer wurde die Zwönitz in Burkhardtsdorf in ein gemauertes Bett gefasst. Bild: Niko Mutschmann
Viele Häuser von Anliegern in Burkhardtsdorf stehen direkt an der Zwönitz.
Viele Häuser von Anliegern in Burkhardtsdorf stehen direkt an der Zwönitz. Bild: Frank Vogel
Matthias Schubert von der Gemeinde Burkardtsdorf im neuen Zentrallager, einem Teil des 40 Millionen Euro teuren Hochwasserschutz-Projektes im Ort: Dort gibt es vor allem Notstromaggregate, Lampengestelle, Absperrmaterial, Pumpen, Kabeltrommeln.
Matthias Schubert von der Gemeinde Burkardtsdorf im neuen Zentrallager, einem Teil des 40 Millionen Euro teuren Hochwasserschutz-Projektes im Ort: Dort gibt es vor allem Notstromaggregate, Lampengestelle, Absperrmaterial, Pumpen, Kabeltrommeln. Bild: Niko Mutschmann
Hier können die Schläuche der Pumpen angeschlossen werden, um bei einer Überflutung das Wasser wieder in die Zwönitz zu leiten.
Hier können die Schläuche der Pumpen angeschlossen werden, um bei einer Überflutung das Wasser wieder in die Zwönitz zu leiten. Bild: Niko Mutschmann
Stollberg
Letzte Flutschutz-Klappe verriegelt: 40-Millionen-Euro-Projekt gegen Hochwasser im Erzgebirge fertig
Redakteur
Von Jan Oechsner
In Burkhardtsdorf wurde die Zwönitz für 40 Millionen Euro auf 3,3 Kilometern Länge in Mauern gezwängt. Die Kernfrage: Warum ist die Hochwasserschutz-Maßnahme sieben Jahre später als geplant fertig?

Null bedeutet: total unglücklich. Zehn bedeutet: große Freude. Elke Walther ruft: „Ich nehme eine 100. Ich bin so unendlich froh, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss.“
21:59 Uhr
2 min.
Chemnitzer Maker-Advent gewinnt Deutschen Tourismuspreis 2025
Weil es beim Maker-Advent um mehr geht, als nur um Weihnachtskonsum, überzeugte das Konzept die Jury.
Der erste Platz des diesjährigen Tourismuspreises geht dieses Jahr in die Kulturhauptstadt. Was die Jury überzeugte.
Nicole Jähn
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehrauto aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
18.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt-Tradition in Gefahr: Zukunft des „Wilden Hirsches“ ungewiss
Anja Escher ist die Betreiberin des Lokals „Zum wilden Hirsch“ am Zwickauer Kornmarkt. Wie lange es das Lokal noch gibt, ist offen.
Die Partys im „Wilden Hirsch“ sind für viele Zwickauer ein Muss. Doch ein Gerichtsurteil könnte das Aus bedeuten. Die Stadt Zwickau und die Betreiberin hoffen auf das Oberverwaltungsgericht.
Frank Dörfelt
21:42 Uhr
2 min.
US-Militärdelegation führt Gespräche in Kiew
Ranghohe Pentagon-Vertreter sprechen in Kiew mit der ukrainischen Führung über die Lage. (Archivbild)
Die USA waren für die Ukraine der wichtigste Waffenlieferant zur Abwehr Moskaus. Doch Präsident Trump verlangt ein Ende des Krieges. Welche Botschaft bringen US-Generäle nach Kiew?
16.09.2025
4 min.
Kita-Experiment für drei Dörfer im Erzgebirge: Können sie die hohen Kosten für Eltern senken?
Wie kann man Kitas und Horte in der Verwaltungsgemeinschaft Burkhardtsdorf, Auerbach und Gornsdorf künftig kostengünstiger betreiben? Ein Konzept bietet Lösungen.
Viele Orte stöhnen unter hohen Ausgaben - etwa bei Kindertagesstätten. Sie sind gezwungen, Kinderbetreuung neu zu organisieren. Gornsdorf, Auerbach, Burkhardtsdorf wollen genau das wagen. Doch wie?
Jan Oechsner
Mehr Artikel