Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gunnar Brautzsch (links) und Matthias Groschwitz sind die Initiatoren des Projekts.
Gunnar Brautzsch (links) und Matthias Groschwitz sind die Initiatoren des Projekts. Bild: Georg Dostmann
Gunnar Brautzsch (links) und Matthias Groschwitz sind die Initiatoren des Projekts.
Gunnar Brautzsch (links) und Matthias Groschwitz sind die Initiatoren des Projekts. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Leuchtende Sterne: Gewinner eines Erzgebirgs-Wettbewerbs ziehen Plan durch
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein von Einwohnern gestartetes Sternenprojekt bringt in der Adventszeit mehr festliches Licht nach Hohndorf – die Initiatoren hoffen, dass dies nur der Anfang von noch mehr ist.

In Hohndorf haben Bürger ein Projekt umgesetzt, das den Ort in der Adventszeit zum Leuchten bringt. Am Freitag um 17.15 Uhr werden erstmals 22 gelbe, 68 Zentimeter große Herrnhuter Sterne an der Bahnhofstraße und der Lichtensteiner Straße erstrahlen. An der Parfümerie Duft-Suse, Bahnhofstraße 22, wird das Einschalten mit einer kleinen Feier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
3 min.
Ärger um hohe Kita-Gebühren im Erzgebirge: Gemeinden und Eltern sehen Freistaat Sachsen in der Pflicht
Die vielerorts steigenden Kita-Gebühren belasten die Haushalte der Familien.
Aus Elternsicht sind die Kitagebühren in Hohndorf zu hoch. Jetzt berieten Eltern und Gemeinde erneut. Finanziell ändert sich für die Eltern derzeit zwar nichts, aber das Sächsische Kultusministerium bekommt Post.
Katrin Hofmann
21.11.2025
4 min.
Kosten-Explosion in Kitas: Bürgermeister aus dem Erzgebirge schicken Brandbrief nach Dresden
Thomas Lein (l.), Bürgermeister von Oelsnitz, und sein Hohndorfer Amtskollege Lutz Rosenlöcher sehen die Kommunen und Eltern mit den Kita-Kosten überfordert.
Kommunen und Eltern sehen sich zunehmend mit den Kosten für die Kinderbetreuung überfordert. Die Bürgermeister Thomas Lein und Lutz Rosenlöcher wollen den Freistaat in die Pflicht nehmen. Nur: Wie reagiert Sachsen?
Michael Urbach
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
Mehr Artikel