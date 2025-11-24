Leuchtende Sterne: Gewinner eines Erzgebirgs-Wettbewerbs ziehen Plan durch

Ein von Einwohnern gestartetes Sternenprojekt bringt in der Adventszeit mehr festliches Licht nach Hohndorf – die Initiatoren hoffen, dass dies nur der Anfang von noch mehr ist.

In Hohndorf haben Bürger ein Projekt umgesetzt, das den Ort in der Adventszeit zum Leuchten bringt. Am Freitag um 17.15 Uhr werden erstmals 22 gelbe, 68 Zentimeter große Herrnhuter Sterne an der Bahnhofstraße und der Lichtensteiner Straße erstrahlen. An der Parfümerie Duft-Suse, Bahnhofstraße 22, wird das Einschalten mit einer kleinen Feier...