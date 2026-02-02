MENÜ
  • Lichtmess-Feier in XXL: Tausende Besucher zelebrieren im Erzgebirge das Ende der Weihnachtszeit

Auf dem Markt von Zwönitz herrschte zur Lichtmessfeier am Montag dichtes Gedränge.
Antje Neef gehörte zu denen, die den Schalter bei „Licht aus!“ in Zwönitz umlegten.
Nachtwächter Werner Störzel beim Stadtrundgang.
Nico Deutsch, Nicole Pflug und Robby Kindermann begrüßten zum traditionellen Lichtmess-Essen die Gäste in ihrem Gasthof zum Roß.
Hirse in verschiedenen Variationen gab es an den Ständen zur Lichtmessfeier auf dem Zwönitzer Marktplatz.
Alexander Schnerrer fuhr mit seinem Lichtmess-Mobil vor.
Stollberg
Lichtmess-Feier in XXL: Tausende Besucher zelebrieren im Erzgebirge das Ende der Weihnachtszeit
Redakteur
Von Heike Mann
Hirse, Nachtwächter, Bläsermusik – in Zwönitz wird das Ende der Weihnachtszeit speziell gefeiert. Das hat am Montag wieder Tausende in die Stadt gelockt. Höhepunkt: der „Licht aus“-Ruf des Stadtchefs. Der hat dieses Jahr nur fast perfekt funktioniert.

Als es am Montagabend pünktlich 18 Uhr „Licht aus!“ in Zwönitz hieß, wurde Bürgermeister Wolfgang Triebert, der das Kommando gab, flankiert von sechs Nachtwächtern, drei ganz jungen Männern und drei älteren Herren. Einer von ihnen, Werner Störzel, feierte an diesem Tag ein persönliches Jubiläum: Am 2. Februar 2002 hat er zum ersten...
