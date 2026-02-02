Lichtmess-Feier in XXL: Tausende Besucher zelebrieren im Erzgebirge das Ende der Weihnachtszeit

Hirse, Nachtwächter, Bläsermusik – in Zwönitz wird das Ende der Weihnachtszeit speziell gefeiert. Das hat am Montag wieder Tausende in die Stadt gelockt. Höhepunkt: der „Licht aus“-Ruf des Stadtchefs. Der hat dieses Jahr nur fast perfekt funktioniert.

Als es am Montagabend pünktlich 18 Uhr „Licht aus!" in Zwönitz hieß, wurde Bürgermeister Wolfgang Triebert, der das Kommando gab, flankiert von sechs Nachtwächtern, drei ganz jungen Männern und drei älteren Herren. Einer von ihnen, Werner Störzel, feierte an diesem Tag ein persönliches Jubiläum: Am 2. Februar 2002 hat er zum ersten...