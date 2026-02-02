MENÜ
In Zwönitz ist am Montagabend zu Lichtmess die Weihnachtsbeleuchtung ausgeknipst worden.
In Zwönitz ist am Montagabend zu Lichtmess die Weihnachtsbeleuchtung ausgeknipst worden. Bild: montage: FP/Niko Mutschmann
In Zwönitz ist am Montagabend zu Lichtmess die Weihnachtsbeleuchtung ausgeknipst worden.
In Zwönitz ist am Montagabend zu Lichtmess die Weihnachtsbeleuchtung ausgeknipst worden. Bild: montage: FP/Niko Mutschmann
Stollberg
Tausende Besucher bei Lichtmess-Feier im Erzgebirge: Das sind die schönsten Bilder
Von Thomas Mehlhorn, Heike Mann
Mit einer großen Feier und tausenden Besuchern ist die Weihnachtszeit am Montagabend in Zwönitz beendet worden. Höhepunkt: der „Licht aus“-Ruf des Bürgermeisters. „Freie Presse“ zeigt die schönsten Bilder.

Mit dem traditionellen „Licht aus!“ hat am Montagabend, Punkt 18 Uhr, der Zwönitzer Bürgermeister Wolfgang Triebert an Maria Lichtmess die Weihnachtszeit im Erzgebirge beendet. Seit 26 Jahren wird in der Bergstadt gemeinsam Lichtmess gefeiert. Aus einem kleinen, gemütlichen Beisammensein wurde ein Fest, das bei Zwönitzern und ihren Gästen...
