Linienbus rutscht im Erzgebirge in Straßengraben: Autobahnzubringer voll gesperrt

Stollberg
Bei Hartenstein ist am Sonntag ein Bus von der Staatsstraße 255, die als Autobahnzubringer dient, abgekommen. Die Straße wurde voll gesperrt.
Ein Bus der Linie 383 ist am Sonntagnachmittag auf dem Autobahnzubringer S 255 zwischen Aue und Hartenstein in einen Graben gerutscht. Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf Höhe einer Schneewehe, wo der Bus von der Fahrbahn abkam. Nach ersten Informationen befanden sich 15 Fahrgäste im Fahrzeug. Eine Person wurde verletzt in ein...
