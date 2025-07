Lkw demoliert im Erzgebirge haltenden Mercedes: 15.000 Euro Schaden

Pech hatte ein Pkw-Fahrer, der anhielt, um einen entgegenkommenden Laster passieren zu lassen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Burkhardtsdorf.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 5.40 Uhr in Burkhardtsdorf ereignet hat. Ein 76-Jähriger war mit einem Mercedes auf der Straße Am Markt (B 180) in Richtung Kemtau unterwegs. Als ihm ein bisher unbekannter Lkw entgegenkam, hielt er am rechten Fahrbahnrand an, um diesen passieren zu lassen.