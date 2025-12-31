MENÜ
Auf der A72 hat es einen Unfall mit hohem Sachschaden gegeben.
Auf der A72 hat es einen Unfall mit hohem Sachschaden gegeben. Bild: Stefan Puchner/dpa
Stollberg
Lkw wechselt plötzlich Spur: 30.000 Euro Schaden bei Unfall auf A72 nahe Stollberg
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Ein Lasterfahrer löste auf der A72 ein gefährliches Bremsmanöver aus. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Dienstag, gegen 10 Uhr, auf der A72 bei Stollberg ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wechselte ein Lasterfahrer nahe der Anschlussstelle Stollberg-West offenbar plötzlich von der rechten in die linke Fahrspur. Dadurch musste ein im linken Fahrstreifen in Richtung Hof fahrender VW stark abbremsen, um...
