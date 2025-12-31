Lkw wechselt plötzlich Spur: 30.000 Euro Schaden bei Unfall auf A72 nahe Stollberg

Ein Lasterfahrer löste auf der A72 ein gefährliches Bremsmanöver aus. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Dienstag, gegen 10 Uhr, auf der A72 bei Stollberg ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wechselte ein Lasterfahrer nahe der Anschlussstelle Stollberg-West offenbar plötzlich von der rechten in die linke Fahrspur. Dadurch musste ein im linken Fahrstreifen in Richtung Hof fahrender VW stark abbremsen, um...