Lugau feiert 1. Winterfest: Wird es eine Neuauflage geben?

Väterchen Frost sorgte mit eisigen Temperaturen für das passende Ambiente beim 1. Lugauer Winterfest, das auf dem Kulturhof der Villa Facius lief. Mittendrin: Die Musiker von „Dressed“.

Der Atem steigt in weißen Wolken auf, die Finger werden langsam steif, doch es herrscht Stimmung: Beim 1. Lugauer Winterfest an der Villa Facius stand am Samstag eine Band auf der Bühne, deren Name kaum passender hätte sein können: „Dressed“. Und während die fünf Musiker gegen die Kälte anspielten, sah man das Publikum eingemummelt im...