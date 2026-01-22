Winterfest-Premiere im Erzgebirge: Veranstalter lockt mit Gratis-Eintritt und Après-Ski-Party

Stollberg
Am Wochenende steigt im Kulturhof der Villa Facius das erste Lugauer Winterfest – mit Familienprogramm und Party für Jugendliche und Junggebliebene. Was Besucher wissen müssen.
Mit dem Lugauer Winterfest feiert am Freitag und Samstag im Kulturhof der Villa Facius in Lugau eine neue Veranstaltung Premiere. Gerade erst sind noch kurzfristig weitere Teilnehmer für die Bühnenauftritte hinzugekommen. Nun steht das Programm.
