Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • „Manchmal braucht eine Gemeinde kein neues Feuerwehrauto, sondern einen Spielplatz“ - Thalheim erhält Millionenzuschuss

Eine Station beim Stadtrundgang mit Staatsministerin Regina Kraushaar (hinten Mitte) war die Kindertagesstätte „Sonnenschein“. Dort wird mit Förderung das Außengelände erneuert.
Eine Station beim Stadtrundgang mit Staatsministerin Regina Kraushaar (hinten Mitte) war die Kindertagesstätte „Sonnenschein“. Dort wird mit Förderung das Außengelände erneuert. Bild: Ramona Schwabe
Eine Station beim Stadtrundgang mit Staatsministerin Regina Kraushaar (hinten Mitte) war die Kindertagesstätte „Sonnenschein“. Dort wird mit Förderung das Außengelände erneuert.
Eine Station beim Stadtrundgang mit Staatsministerin Regina Kraushaar (hinten Mitte) war die Kindertagesstätte „Sonnenschein“. Dort wird mit Förderung das Außengelände erneuert. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
„Manchmal braucht eine Gemeinde kein neues Feuerwehrauto, sondern einen Spielplatz“ - Thalheim erhält Millionenzuschuss
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsens Verkehrsministerin überbrachte Förderzusagen nach Thalheim. Projekte wie ein neuer Wasserspielplatz und Radwege sind geplant. Der Bürgermeister fand lobende wie kritische Worte.

Alba ist gerade einmal sechs Monate alt – mit Fördermittelbescheiden kann sie vermutlich wenig anfangen. Darauf herumkauen? Das vielleicht schon. Doch das war am Dienstag im Thalheimer Ratssaal natürlich nicht drin, als Sachsens Verkehrsministerin gleich drei Förderzusagen im Gepäck hatte. Also spielte die lebhafte Tochter von Stadträtin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.07.2025
6 min.
Tief unterm Erzgebirgsbad: nasskalt, verlassen, totenstill – ein Lost Place aus Rohren, Anlagen und Beton
Die Unterwelt vom Erzgebirgsbad: der Schwallwasserbehälter für die Kinderbecken.
Thalheim hat ein Stück Unterwelt, das kaum jemand kennt - geschweige denn, je gesehen hat. Wer im alten Erzgebirgsbad hinab geht, kann sich rasch verlaufen. Doch was ist da unten an Technik noch alles zu finden?
Jan Oechsner
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
17.07.2025
3 min.
Lost Place Erzgebirgsbad: Rathaus will Machbarkeitsstudie für Wiederbelebung beauftragen
Was mit dem Erzgebirgsbad machen? Dies soll nun geprüft werden.
Nachdem schon viel für das Außengelände getan worden ist, soll nun das Herzstück des alten Spaßbades untersucht werden – mit der Frage: Ist eine nachhaltige Wiederbelebung möglich?
Jan Oechsner
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel