„Manchmal braucht eine Gemeinde kein neues Feuerwehrauto, sondern einen Spielplatz“ - Thalheim erhält Millionenzuschuss

Stollberg
Sachsens Verkehrsministerin überbrachte Förderzusagen nach Thalheim. Projekte wie ein neuer Wasserspielplatz und Radwege sind geplant. Der Bürgermeister fand lobende wie kritische Worte.
Alba ist gerade einmal sechs Monate alt – mit Fördermittelbescheiden kann sie vermutlich wenig anfangen. Darauf herumkauen? Das vielleicht schon. Doch das war am Dienstag im Thalheimer Ratssaal natürlich nicht drin, als Sachsens Verkehrsministerin gleich drei Förderzusagen im Gepäck hatte. Also spielte die lebhafte Tochter von Stadträtin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.