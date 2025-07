Mann im Erzgebirge bekämpft Unkraut - dann muss die Feuerwehr anrücken

Mit einer Rauchgasvergiftung und großem Sachschaden endete der Unkraut-Einsatz eines 54-Jährigen im Erzgebirge. Was ist passiert?

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten gleich zum Wochenstart wegen eines Brandes an der Unteren Hauptstraße in Oelsnitz zum Einsatz ausrücken. Laut Polizei trafen die Einsatzkräfte einen verletzten 54-Jährigen an, der dann wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung behandelt werden musste.