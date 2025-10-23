Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • „Meine Mutter ravt jeden weg“ - Perel spricht über DJ-Karriere zwischen Tomorrowland und Thalheim

Annegret Fiedler alias Perel in ihrer Heimatstadt Thalheim. Die Künstlerin inszeniert sich auch gern bei Instagram.
Annegret Fiedler alias Perel in ihrer Heimatstadt Thalheim. Die Künstlerin inszeniert sich auch gern bei Instagram. Bild: Georg Dostmann
Annegret Fiedler alias Perel in ihrer Heimatstadt Thalheim. Die Künstlerin inszeniert sich auch gern bei Instagram.
Annegret Fiedler alias Perel in ihrer Heimatstadt Thalheim. Die Künstlerin inszeniert sich auch gern bei Instagram. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
„Meine Mutter ravt jeden weg“ - Perel spricht über DJ-Karriere zwischen Tomorrowland und Thalheim
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thalheim. 100.000 Menschen folgen Perel bei Instagram. Annegret Fiedler legt in angesagten Clubs auf und beim Tomorrowland, einem der größten Feste elektronischer Musik. „Freie Presse“ sprach mit der Thalheimerin.

„Freie Presse“: Kürzlich vor dem Festival im Erzgebirgsbad hast du ein Spaßvideo mit deiner Mutter gepostet. War sie auch beim Rave?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
19.10.2025
5 min.
Lost Place im Erzgebirge als Besuchermagnet: In altem Bad glüht für einen Abend der Beton
Das alte Erzgebirgsbad in Thalheim hat sich am Wochenende in ein Festivalgelände verwandelt.
Ein Lost Place erwacht für einen Tag: Im sonst leerstehenden Erzgebirgsbad in Thalheim ist am Wochenende nicht nur beeindruckende Artistik geboten worden. Bei einem abendlichen Rave gab es Tränen: Für ein Kind der Stadt ging ein Jugendtraum in Erfüllung.
Katja Lippmann-Wagner
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
15.10.2025
3 min.
Lost Place im Erzgebirge: Altes Erzgebirgsbad wird zum Festivalgelände
Jasmin Schauer, Projektleitung fürs Programm „enter“ - Junge Kulturregion Chemnitz im Erzgebirgsbad, wo das sogenannte Thermal-Festival steigt.
Zu einem Projekt der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, das dieser Tage steigt, gehört ein Festival in Thalheim. Im stillgelegten Erzgebirgsbad erblüht dafür Kreativität.
Ramona Schwabe
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel