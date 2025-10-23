„Meine Mutter ravt jeden weg“ - Perel spricht über DJ-Karriere zwischen Tomorrowland und Thalheim

Stollberg
Thalheim. 100.000 Menschen folgen Perel bei Instagram. Annegret Fiedler legt in angesagten Clubs auf und beim Tomorrowland, einem der größten Feste elektronischer Musik. „Freie Presse“ sprach mit der Thalheimerin.
„Freie Presse“: Kürzlich vor dem Festival im Erzgebirgsbad hast du ein Spaßvideo mit deiner Mutter gepostet. War sie auch beim Rave?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.