Meisterschaft im Weihnachtsbaum-Weitwurf im Erzgebirge auf Eis gelegt

Stollberg
Die Oelsnitzer haben sich entschlossen, mit der Weihnachtsbaum-Weitwurfmeisterschaft zu pausieren. Das traditionelle Knutfest in gemütlicher Runde an der Wache hat es am Wochenende dennoch gegeben.
Eine Weihnachtsbaum-Weitwurfmeisterschaft gab es in Oelsnitz dieses Jahr nicht. Sonst hat man das etwas außergewöhnliche Event immer parallel zum Knutfest veranstaltet. Doch diesmal war die Entscheidung eine andere, weiß Florian Stahl.
