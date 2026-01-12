Meisterschaft im Weihnachtsbaum-Weitwurf im Erzgebirge auf Eis gelegt

Die Oelsnitzer haben sich entschlossen, mit der Weihnachtsbaum-Weitwurfmeisterschaft zu pausieren. Das traditionelle Knutfest in gemütlicher Runde an der Wache hat es am Wochenende dennoch gegeben.

Eine Weihnachtsbaum-Weitwurfmeisterschaft gab es in Oelsnitz dieses Jahr nicht. Sonst hat man das etwas außergewöhnliche Event immer parallel zum Knutfest veranstaltet. Doch diesmal war die Entscheidung eine andere, weiß Florian Stahl.