Beim Knutfest in Oelsnitz – im Bild (v. l.) Alexander Willhelm von der Feuerwehr, Florian Stahl sowie Sieglinde König, Betreuerin bei der Kinderfeuerwehr.
Beim Knutfest in Oelsnitz – im Bild (v. l.) Alexander Willhelm von der Feuerwehr, Florian Stahl sowie Sieglinde König, Betreuerin bei der Kinderfeuerwehr. Bild: Ramona Schwabe
Beim Knutfest in Oelsnitz – im Bild (v. l.) Alexander Willhelm von der Feuerwehr, Florian Stahl sowie Sieglinde König, Betreuerin bei der Kinderfeuerwehr.
Beim Knutfest in Oelsnitz – im Bild (v. l.) Alexander Willhelm von der Feuerwehr, Florian Stahl sowie Sieglinde König, Betreuerin bei der Kinderfeuerwehr. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Meisterschaft im Weihnachtsbaum-Weitwurf im Erzgebirge auf Eis gelegt
Von Ralf Wendland
Anhören
0:00 Anhören

Die Oelsnitzer haben sich entschlossen, mit der Weihnachtsbaum-Weitwurfmeisterschaft zu pausieren. Das traditionelle Knutfest in gemütlicher Runde an der Wache hat es am Wochenende dennoch gegeben.

Eine Weihnachtsbaum-Weitwurfmeisterschaft gab es in Oelsnitz dieses Jahr nicht. Sonst hat man das etwas außergewöhnliche Event immer parallel zum Knutfest veranstaltet. Doch diesmal war die Entscheidung eine andere, weiß Florian Stahl.
