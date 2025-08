Millimeter-Prozess im Erzgebirge: Großer Zoff um kleinen Balkon für Rentner geht weiter

Wegen eines nie umgesetzten Vertrages zur Verschönerung seines kleinen Balkons streitet sich ein Rentner mit einer Baufirma. Bei einer weiteren Verhandlung in dem verzwickten Prozess wollten sich die Parteien nicht gütlich einigen. Wie geht es nun weiter?

Rentner gegen Baufirma: Im Rechtsstreit um eine geplatzte Verschönerung eines acht Quadratmeter kleinen Balkons in Meinersdorf bleiben die Seiten hart. Zur zweiten Verhandlung am Donnerstag am Amtsgericht Aue wurde eine gütliche Einigung abgelehnt. Baulich geht es um Millimeter - juristisch aber sind die Kontrahenten meilenweit auseinander.