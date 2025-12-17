MENÜ
  • Millionen-Umsatz mit Nachhaltigkeit: Warum Schüler aus Spanien ein Unternehmen im Erzgebirge erkunden

Ausbilder Cornelius Hartig (27) in der Holzfenster-Produktion. Schüler aus Spanien und Deutschland schauten ihm bei der Firma Schreinerei & Metallbau Wagner über die Schulter.
Der Firmensitz, hier eines der Gebäude an der Stollberger Straße, befindet sich in Niederwürschnitz nahe der Autobahn.
Joaquin Martins Alvarez und Sascha Lange (hinten r.) führten die mehr als zwei Dutzend Schüler durch die Firma.
Die Firma, die auf Fenster- und Türen spezialisiert ist, setzt im Jahr 16 bis 18 Millionen Euro um.
Stollberg
Millionen-Umsatz mit Nachhaltigkeit: Warum Schüler aus Spanien ein Unternehmen im Erzgebirge erkunden
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fenster- und Türenhersteller Wagner entwickelte sich von einem Ein-Mann-Betrieb zum großen Arbeitgeber. Ihre Produktion richten die Niederwürschnitzer auf Nachhaltigkeit aus. Das zieht internationales Interesse auf sich.

Joaquin Martins Alvarez stammt aus Uruguay, dem kleinsten spanischsprachigen Land in Südamerika. Seine neue Heimat hat er in Deutschland gefunden. Eigentlich arbeitet der 36-Jährige als Maschinenführer bei der Firma Schreinerei & Metallbau Wagner. Doch an diesem Tag ist er in Niederwürschnitz als Übersetzer gefragt: Denn in dem Betrieb sind...
