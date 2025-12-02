Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Niederwürschnitzer Schüler und weitere Besucher um Schulleiterin Jenny Ines Geuthel (vorne, 2. v. l.) und Juraj Buchta.
Die Niederwürschnitzer Schüler und weitere Besucher um Schulleiterin Jenny Ines Geuthel (vorne, 2. v. l.) und Juraj Buchta. Bild: Christina Berger
Die Niederwürschnitzer Schüler und weitere Besucher um Schulleiterin Jenny Ines Geuthel (vorne, 2. v. l.) und Juraj Buchta.
Die Niederwürschnitzer Schüler und weitere Besucher um Schulleiterin Jenny Ines Geuthel (vorne, 2. v. l.) und Juraj Buchta. Bild: Christina Berger
Stollberg
UNO-Simulation in Berlin: Schüler aus Niederwürschnitz widmen sich der Weltpolitik
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Politik erleben statt nur darüber sprechen – dieses Ziel verfolgten Zwölftklässler der Internationalen Schulen Niederwürschnitz. Dafür reisten sie zu einer UNO-Simulation. Das hat es ihnen gebracht.

Im November tauchten fünf Zwölftklässler der Internationalen Schulen Niederwürschnitz in die Weltpolitik ein. Anlass war die „Bermun“-Konferenz, eine Model-United-Nations-Veranstaltung in Berlin. Unter dem Motto „Building a Rules-Based Order to Withstand Authoritarianism“ (Aufbau einer regelbasierten Ordnung, die dem Autoritarismus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
24.10.2025
3 min.
Schüler aus dem Erzgebirge blicken auf die Arbeitswelt von morgen
Daniel Helfenbein (l.) und Chris Klötzer aus der 12. Klasse hängen die Botschaften an den „Wunschbaum“.
Schüler der Internationalen Schule Niederwürschnitz haben einen Baum voller Wünsche an die Berufswelt gestaltet – auch ihre Sorgen fanden an diesem einen Platz.
Katrin Hofmann
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
18.11.2025
3 min.
„Die Menschen sind stärker verbunden“: Bürgermeister im Erzgebirge hält Plädoyer für Dorfleben
Matthias Anton, der Bürgermeister von Niederwürschnitz, an seinem Schreibtisch im Rathaus
Während eines Schulprojektes an der Internationalen Schule Niederwürschnitz verwies Bürgermeister Matthias Anton jüngst auf die Zukunftschancen in der Region. Die „Freie Presse“ hat nachgehakt. Das Gespräch wurde auch ein Plädoyer fürs Dorfleben.
Katrin Hofmann
Mehr Artikel