Millionendarlehen für Grundschule: Wie Gemeinderäte im Erzgebirge versuchen, sich klug für die besten Zinsen zu entscheiden

Zweifellos schmückt die Gornsdorfer Grundschule den Ort. Aber die Gemeinde muss noch bis 2035 ein millionenschweres Darlehen für den Bau abstottern. Nur zu welchen Zinsen? Kein leichter Job.

Ein Königreich für eine Glaskugel, mit der man in die Zukunft schauen kann. Das wünscht sich womöglich der eine oder andere Gemeinderat in Gornsdorf. Denn dann könnten die ehrenamtlichen Räte im Dorfparlament nachschauen, wie sich die Zinsen am Kapitalmarkt mittelfristig entwickeln. Und was das Abbezahlen eines einst aufgenommenen Darlehens...