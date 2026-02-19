MENÜ
Derzeit ist der schon fertige Teil des Kohlebahnradweges zwischen Lugau und Oelsnitz zugeschneit und nahezu menschenleer.
Derzeit ist der schon fertige Teil des Kohlebahnradweges zwischen Lugau und Oelsnitz zugeschneit und nahezu menschenleer.
Millioneninvestition im Erzgebirge: Kohlebahnradweg zwischen Lugau und Oelsnitz kurz vor Eröffnung
Von Katrin Hofmann
Das letzte Teilstück des Kohlebahnradwegs auf der ehemaligen Bahntrasse Neuoelsnitz–Wüstenbrand ist bald geschafft: ein Highlight für Radfahrer. Der Einweihungstermin steht jetzt fest.

Über zwei Millionen Euro werden die Städte Lugau und Oelsnitz letztlich in das Gemeinschaftsprojekt investiert haben – unterstützt durch Fördermittel. Das Ergebnis ist der Lückenschluss des sogenannten Kohlebahnradweges auf dem Streckenabschnitt zwischen Lugau und dem Oelsnitzer Ortsteil Neuoelsnitz.
