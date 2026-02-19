Millioneninvestition im Erzgebirge: Kohlebahnradweg zwischen Lugau und Oelsnitz kurz vor Eröffnung

Stollberg
Das letzte Teilstück des Kohlebahnradwegs auf der ehemaligen Bahntrasse Neuoelsnitz–Wüstenbrand ist bald geschafft: ein Highlight für Radfahrer. Der Einweihungstermin steht jetzt fest.
Über zwei Millionen Euro werden die Städte Lugau und Oelsnitz letztlich in das Gemeinschaftsprojekt investiert haben – unterstützt durch Fördermittel. Das Ergebnis ist der Lückenschluss des sogenannten Kohlebahnradweges auf dem Streckenabschnitt zwischen Lugau und dem Oelsnitzer Ortsteil Neuoelsnitz.
