  • „Mir tut es persönlich leid“: Neue Leiterin der Gedenkstätte Hoheneck in Stollberg soll schon wieder gehen

Mareike Schönle-Jennrich im Oktober vor Hoheneck: Damals war sie als neue Gedenkstättenleiterin angetreten. „Ich wurde freundlich aufgenommen“, sagte sie im Interview über Stollberg.
Die Arbeit in der Gedenkstätte Hoheneck soll umstrukturiert werden.
Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt.
Zeitzeugin Karin Leberwurst (l.) und Mareike Schönle-Jennrich, Leiterin der Gedenkstätte Hoheneck. Das Foto entstand bei der ersten Veranstaltung am Freitag.
Stollberg
„Mir tut es persönlich leid“: Neue Leiterin der Gedenkstätte Hoheneck in Stollberg soll schon wieder gehen
Von Michael Urbach
Erst vor wenigen Monaten trat Mareike Schönle-Jennrich als Leiterin der Gedenkstätte Hoheneck an. Doch wie jetzt bekannt wurde, plant man die Zukunft ohne sie. Ehemalige Hoheneckerinnen sind erschüttert. Stollbergs OB sagt, dass sich die Strukturen ändern sollen.

In der Gedenkstätte Hoheneck kehrt personell keine Ruhe ein. Mareike Schönle-Jennrich, die erst im Oktober die Leitung der Einrichtung im ehemaligen DDR-Frauengefängnis übernommen hatte und sich noch in der Probezeit befindet, soll die Gedenkstätte wieder verlassen.
