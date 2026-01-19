„Mir tut es persönlich leid“: Neue Leiterin der Gedenkstätte Hoheneck in Stollberg soll schon wieder gehen

Erst vor wenigen Monaten trat Mareike Schönle-Jennrich als Leiterin der Gedenkstätte Hoheneck an. Doch wie jetzt bekannt wurde, plant man die Zukunft ohne sie. Ehemalige Hoheneckerinnen sind erschüttert. Stollbergs OB sagt, dass sich die Strukturen ändern sollen.

In der Gedenkstätte Hoheneck kehrt personell keine Ruhe ein. Mareike Schönle-Jennrich, die erst im Oktober die Leitung der Einrichtung im ehemaligen DDR-Frauengefängnis übernommen hatte und sich noch in der Probezeit befindet, soll die Gedenkstätte wieder verlassen. In der Gedenkstätte Hoheneck kehrt personell keine Ruhe ein. Mareike Schönle-Jennrich, die erst im Oktober die Leitung der Einrichtung im ehemaligen DDR-Frauengefängnis übernommen hatte und sich noch in der Probezeit befindet, soll die Gedenkstätte wieder verlassen.