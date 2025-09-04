Mit Zuckertüten ins Abenteuer: Elf Azubis starten bei den Johannitern im Erzgebirge

Stollberg
Die Johanniter haben in Zwönitz elf neue Auszubildende in Pflege und Rettungsdienst begrüßt. Warum entscheiden sich junge Leute für diese herausfordernden Berufe?
Zuckertüten gibt es nicht nur zum Schulanfang: Auch bei den Johannitern im Erzgebirge hat mit dem Wochenstart für elf junge Leute mit dem Auftakt in Zwönitz ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sechs beginnen ihre Ausbildung im Rettungsdienst, fünf in der Pflege.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.