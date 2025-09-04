Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Azubis Fabienne Haase und Paul Broßmann sowie Notfallsanitäter Fabien Oktabec (li.). Bild: Ralf Wendland
Die Azubis Fabienne Haase und Paul Broßmann sowie Notfallsanitäter Fabien Oktabec (li.). Bild: Ralf Wendland
Die Azubis Fabienne Haase und Paul Broßmann sowie Notfallsanitäter Fabien Oktabec (li.).
Die Azubis Fabienne Haase und Paul Broßmann sowie Notfallsanitäter Fabien Oktabec (li.). Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Mit Zuckertüten ins Abenteuer: Elf Azubis starten bei den Johannitern im Erzgebirge
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Die Johanniter haben in Zwönitz elf neue Auszubildende in Pflege und Rettungsdienst begrüßt. Warum entscheiden sich junge Leute für diese herausfordernden Berufe?

Zuckertüten gibt es nicht nur zum Schulanfang: Auch bei den Johannitern im Erzgebirge hat mit dem Wochenstart für elf junge Leute mit dem Auftakt in Zwönitz ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sechs beginnen ihre Ausbildung im Rettungsdienst, fünf in der Pflege.
