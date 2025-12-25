Motorrad-Weihnachtsmänner: Heiligabend wird es in Zwönitz noch einmal richtig laut

Mit einer besonderen Aktion auf dem Markt und dem letzten geöffneten Fenster des Adventskalenders hat Zwönitz den Heiligabend begangen.

Während andernorts am Heiligabend Ruhe einkehrt, wird es in Zwönitz noch einmal laut. Am Vormittag verwandeln sich Motorsportler in Weihnachtsmänner: In roten Anzügen rollen sie auf ihren Motorrädern über den Markt, legen einen kurzen Stopp ein und verteilen kleine Geschenke. Ziel ist das traditionelle Heiligabend-Enduro auf der...