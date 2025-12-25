MENÜ
Die Zwönitzer Tobias Schuster, Herbert Kümpfel als Weihnachtsfrau Vanessa und Ronald Neubert (v. l.) haben bei der Aktion mitgemacht.
Die Zwönitzer Tobias Schuster, Herbert Kümpfel als Weihnachtsfrau Vanessa und Ronald Neubert (v. l.) haben bei der Aktion mitgemacht. Bild: Ralf Wendland
Der MC-Zwönitz-Vereinschef Marco Nobis (l.) und sein Stellvertreter Frank Börner (r.) haben auch Cornelia Weinert und ihre Tochter Hanna beschenkt.
Der MC-Zwönitz-Vereinschef Marco Nobis (l.) und sein Stellvertreter Frank Börner (r.) haben auch Cornelia Weinert und ihre Tochter Hanna beschenkt. Bild: Ralf Wendland
Die Zwönitzer Künstlerin Antje Henkel-Schilbach hat die Bilder am Adventskalender gestaltet.
Die Zwönitzer Künstlerin Antje Henkel-Schilbach hat die Bilder am Adventskalender gestaltet. Bild: Ralf Wendland
Das letzte Türchen am Adventskalender – bestehend aus drei Fenstern – ist geöffnet worden.
Das letzte Türchen am Adventskalender – bestehend aus drei Fenstern – ist geöffnet worden. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Motorrad-Weihnachtsmänner: Heiligabend wird es in Zwönitz noch einmal richtig laut
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer besonderen Aktion auf dem Markt und dem letzten geöffneten Fenster des Adventskalenders hat Zwönitz den Heiligabend begangen.

Während andernorts am Heiligabend Ruhe einkehrt, wird es in Zwönitz noch einmal laut. Am Vormittag verwandeln sich Motorsportler in Weihnachtsmänner: In roten Anzügen rollen sie auf ihren Motorrädern über den Markt, legen einen kurzen Stopp ein und verteilen kleine Geschenke. Ziel ist das traditionelle Heiligabend-Enduro auf der...
