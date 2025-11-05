Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super

Stollberg
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Rund 1,66 Euro kostet der Liter Diesel an diesem Morgen, Super schlägt laut Preistafel mit knapp 1,75 Euro zu Buche. Doch wer Super tanken will, muss derzeit weiterfahren: An der Star-Tankstelle in Stollberg wurde der Verkauf des Kraftstoffs bis auf Weiteres eingestellt. Grund ist eine Verunreinigung – in einer unklaren Zahl von Fahrzeugtanks...
