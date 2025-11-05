Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben. Bild: Michael Urbach
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben. Bild: Michael Urbach
Stollberg
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?

Rund 1,66 Euro kostet der Liter Diesel an diesem Morgen, Super schlägt laut Preistafel mit knapp 1,75 Euro zu Buche. Doch wer Super tanken will, muss derzeit weiterfahren: An der Star-Tankstelle in Stollberg wurde der Verkauf des Kraftstoffs bis auf Weiteres eingestellt. Grund ist eine Verunreinigung – in einer unklaren Zahl von Fahrzeugtanks...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
18:00 Uhr
2 min.
Erzgebirge trifft Italien: Neue Städtepartnerschaft soll besiegelt werden
Stollbergs OB soll bald einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnen.
Drei Partnerstädte hat Stollberg. Ein weiterer Ort soll hinzukommen. Doch das blieb im Stadtrat nicht ohne Bedenken.
Michael Urbach
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
03.11.2025
5 min.
Gärtner im Erzgebirge im Streit um Grundsteuer: „Das versteht doch kein normaler Mensch“
Johannes Lorenz auf seinem Wochenendgrundstück in Stollberg. Er steht an der Spitze einer Interessengemeinschaft, die sich im Kampf gegen behördliches Wirrwarr sieht.
Johannes Lorenz besitzt ein Wochenendgrundstück in Hoheneck. Ein Streit um die Grundsteuer trübt die Idylle. Er sagt: „Offensichtliche Fehler sollten behoben werden.“ Die Behörden sagen: alles rechtens.
Michael Urbach
Mehr Artikel