Das neue Tanklöschfahrzeug für Burkhardtsdorf wird nun geliefert.
Das neue Tanklöschfahrzeug für Burkhardtsdorf wird nun geliefert.
Stollberg
Nach 29 Monaten Warterei: Dorf im Erzgebirge bekommt endlich sein bestelltes Feuerwehrauto
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinde hat einst 357.000 Euro ausgegeben, um mit einem neuen Fahrzeug die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr zu erhöhen. Doch so einfach ist es mit der Lieferung dann doch nicht gewesen. Was war da los?

Es ist vor 29 Monaten passiert, also im Mai des Jahres 2023. Damals bestellte die Gemeinde Burkhardtsdorf ein neues Tanklöschfahrzeug, um die Einsatzbereitschaft bei Bränden zu erhöhen. 357.000 Euro, 16 Tonnen Gewicht, bis zu 4000 Liter Wasser Fassungsvermögen. Alles war geritzt. Auf dem Papier zumindest. Denn seitdem war viel Geduld gefragt.
