Nach Bürgerprotest: Finsteres Dorf im Erzgebirge lässt Straßenlaternen nachts wieder leuchten

Frauen hatten Angst vor Übergriffen, Anwohner vor Dieben. Nun wird es nachts im Dorf hell bleiben. Damit die Gemeinde zumindest die Kosten dafür drückt, wird der Lampenbestand umgerüstet. Wie genau?

Nach teils heftiger Kritik von Bürgern lenkt die Gemeinde Gornsdorf nun ein und lässt die Straßenbeleuchtung im Ort künftig wieder dauerhaft nachts eingeschaltet. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Seit mehr als drei Jahren wurden in Gornsdorf nachts alle Laternen ab 23.30 Uhr abgeschaltet, um Energiekosten zu sparen. Die Ausbeute: etwa 7000...