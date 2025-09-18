Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Nach Bürgerprotest: Finsteres Dorf im Erzgebirge lässt Straßenlaternen nachts wieder leuchten

Gornsdorf erstrahlt auch nachts wieder.
Gornsdorf erstrahlt auch nachts wieder. Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Gornsdorf erstrahlt auch nachts wieder.
Gornsdorf erstrahlt auch nachts wieder. Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Stollberg
Nach Bürgerprotest: Finsteres Dorf im Erzgebirge lässt Straßenlaternen nachts wieder leuchten
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frauen hatten Angst vor Übergriffen, Anwohner vor Dieben. Nun wird es nachts im Dorf hell bleiben. Damit die Gemeinde zumindest die Kosten dafür drückt, wird der Lampenbestand umgerüstet. Wie genau?

Nach teils heftiger Kritik von Bürgern lenkt die Gemeinde Gornsdorf nun ein und lässt die Straßenbeleuchtung im Ort künftig wieder dauerhaft nachts eingeschaltet. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Seit mehr als drei Jahren wurden in Gornsdorf nachts alle Laternen ab 23.30 Uhr abgeschaltet, um Energiekosten zu sparen. Die Ausbeute: etwa 7000...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
06.09.2025
4 min.
Bürgerdialog nach der Party: Wie ein Dorf im Erzgebirge die eigene Festwoche kritisch hinterfragt
Die Aushänge für die Festwoche 825 Jahre Gornsdorf sind im Ort immer noch zu finden - mittlerweile gab es auch eine Aussprache zum Fest.
Im Rathaus von Gornsdorf haben Gemeinde, Räte und Einwohner diskutiert: Was lief gut bei der jüngsten Festwoche - und was nicht? Die Analyse ist bemerkenswert: Kann das Dorf noch mit sich feiern?
Jan Oechsner
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
14.07.2025
3 min.
Finsteres Dorf im Erzgebirge, Bürger sauer: Geht bald ein Licht auf?
Die Straßenbeleuchtung in Gornsdorf wird jede Nacht abgeschaltet.
Seit drei Jahren werden in Gornsdorf nachts alle Laternen abgeschaltet, um Kosten zu sparen. Doch die Finsternis nervt viele Bürger. Nun gibt es offenbar ein Umdenken im Rathaus. Warum?
Jan Oechsner
Mehr Artikel