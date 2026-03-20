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Der oder die Täter sollen dingfest gemacht werden.
Der oder die Täter sollen dingfest gemacht werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv
Der oder die Täter sollen dingfest gemacht werden.
Der oder die Täter sollen dingfest gemacht werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv
Stollberg
Nach Einbruch im Erzgebirge: Polizei sucht mit Kamera-Aufnahme nach Tatverdächtigem
Redakteur
Von Katrin Hofmann
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Nach einem Wohnhaus-Einbruch im vergangenen November in Stollberg hat die Polizei nun die Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Es liegen Aufnahmen einer Überwachungskamera vor.

Im November des vergangenen Jahres waren Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße „Zu den Teichen“ in Stollberg eingebrochen. Dabei erbeuteten sie eine Geldbörse. Eine der Geldkarten darin wurde zeitnah genutzt, was eine Überwachungskamera dokumentierte. Nun wurde die Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.
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