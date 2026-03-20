Nach Einbruch im Erzgebirge: Polizei sucht mit Kamera-Aufnahme nach Tatverdächtigem

Nach einem Wohnhaus-Einbruch im vergangenen November in Stollberg hat die Polizei nun die Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Es liegen Aufnahmen einer Überwachungskamera vor.

Im November des vergangenen Jahres waren Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße „Zu den Teichen“ in Stollberg eingebrochen. Dabei erbeuteten sie eine Geldbörse. Eine der Geldkarten darin wurde zeitnah genutzt, was eine Überwachungskamera dokumentierte. Nun wurde die Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Im November des vergangenen Jahres waren Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße „Zu den Teichen“ in Stollberg eingebrochen. Dabei erbeuteten sie eine Geldbörse. Eine der Geldkarten darin wurde zeitnah genutzt, was eine Überwachungskamera dokumentierte. Nun wurde die Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.