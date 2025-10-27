Nach Elternprotest: Dorf im Erzgebirge friert Kitabeiträge vorerst ein

Der Gemeinderat Hohndorf hat beschlossen, die aktuellen Elternbeiträge für die Kitas länger als üblich beizubehalten: eine Reaktion auf den Unmut von Eltern über die steigenden Kosten.

Die Entscheidung des Gemeinderates fiel einstimmig. Die Elternbeiträge, die für die Hohndorfer Kitas „Saatkorn" und „Rappelkiste" zu zahlen sind, sollen bis zum 31. Dezember 2026 unverändert gelten. Bisher hatte die Anpassung jährlich zum 1. Juli stattgefunden. Somit gelten die derzeitigen Beiträge nicht nur ein Jahr, sondern...