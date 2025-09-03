Nach erstem Weinfest in Oelsnitz: Gibt es eine Fortsetzung? – Entscheidung steht

Das erzgebirgische Oelsnitz startete den Versuch, ein neues Fest zu etablieren. Nun hat die Stadt eine Bilanz der ersten „Weinreise“ gezogen.

Die erste „Oelsnitzer Weinreise“ ist Geschichte. Nun haben die Organisatoren Bilanz gezogen. Und die fällt „sehr positiv“ aus, wie Kultur-Mitarbeiterin Lisa-Marie Ingerfeld sagt. „Die Besucherzahlen haben unsere Erwartungen erfüllt und gezeigt, dass das Fest sich großer Beliebtheit erfreut.“ Die erste „Oelsnitzer Weinreise“ ist Geschichte. Nun haben die Organisatoren Bilanz gezogen. Und die fällt „sehr positiv“ aus, wie Kultur-Mitarbeiterin Lisa-Marie Ingerfeld sagt. „Die Besucherzahlen haben unsere Erwartungen erfüllt und gezeigt, dass das Fest sich großer Beliebtheit erfreut.“