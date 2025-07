Nach Wasser-Havarie in Kita im Erzgebirge: Fast 60 gestrandete Kinder müssen in andere Einrichtungen

Nach der Wasserhavarie in der Auerbacher Kita „Gänseblümchen“ hat das Landesjugendamt der Einrichtung die Betriebserlaubnis entzogen. Nun müssen Gemeinden und Eltern rasch handeln. Doch wie genau?

„Bitte nehmen Sie alle persönlichen Sachen für Ihr Kind am Freitag mit.“ Dieser Hinweis an die Eltern von knapp 60 Kindern der Kita „Gänselblümchen“ in Auerbach ist dringender als er sich anfühlt. Grund: Die Kleinen werden ihre vertraute Kita mindestens drei Wochen, wahrscheinlich aber viel länger, nicht mehr sehen. Darauf haben sich...