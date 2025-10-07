Nachlass von international bekannter Malerin lagert nun in Stollberg – Was wird daraus?

Kürzlich wurde der Nachlass der verstorbenen Stollberger Künstlerin Traute Gruner in die Gedenkstätte Hoheneck gebracht: inklusive Kunstwerken ihres Mannes. So soll es mit dem Erbe weitergehen.

„Ihre Werke werden ein unschätzbares Erbe bleiben", hatte der Stollberger Oberbürgermeister Marcel Schmidt im Juli gesagt. Damals war bekannt geworden, dass die in Stollberg geborene, international bekannte Malerin Traute Gruner im Alter von 100 Jahren in ihrer Wahlheimat Rottenburg am Neckar gestorben war. Nicht nur hierzulande und...