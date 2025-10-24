Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen nächtlichen Feuerwehreinsatz, hier ein Symbolbild, gab es in Thalheim.
Einen nächtlichen Feuerwehreinsatz, hier ein Symbolbild, gab es in Thalheim. Bild: Marijan Murat/dpa
Einen nächtlichen Feuerwehreinsatz, hier ein Symbolbild, gab es in Thalheim.
Einen nächtlichen Feuerwehreinsatz, hier ein Symbolbild, gab es in Thalheim. Bild: Marijan Murat/dpa
Stollberg
Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Essen angebrannt
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freiwillige Feuerwehr Thalheim ist in der Nacht zu Freitag in die Stadtbadstraße ausgerückt. Was noch bekannt ist.

Die Freiwillige Feuerwehr Thalheim ist in der Nacht zu Freitag wegen eines ausgelösten Heimrauchmelders in einem Wohngebäude an der Stadtbadstraße ausgerückt. Wie sie online informiert, war angebranntes Essen die Ursache. „Wir brachten das Brandgut ins Freie, löschten dies kurz ab und belüfteten die Wohnung per Überdruckbelüfter“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
2 min.
Gesperrter Zubringer S 268 im Erzgebirge: Ein Abschnitt ist wieder offen
Die S 268 im Bereich der Scheibenberger Straße in Crottendorf ist wieder befahrbar.
Die S 268 in Crottendorf ist in einem Bereich wieder befahrbar. Obwohl es auf dem Zubringer noch zwei Baustellen gibt, endet damit eine Ausnahmesituation.
Annett Honscha
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
29.09.2025
1 min.
35 Jahre Deutsche Einheit: MDR zeigt Doku über Autobahnbrücke Pirk im Vogtland
Die Autobahnbrücke Pirk steht im Mittelpunkt einer MDR-Doku.
Die TV-Reihe „Der Osten – entdecke, wo Du lebst“ widmet sich in einer neuen Folge einem bekannten Bauwerk im Vogtland. Bereits jetzt kann man die Doku online sehen.
Nancy Dietrich
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
Mehr Artikel