Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Essen angebrannt

Die Freiwillige Feuerwehr Thalheim ist in der Nacht zu Freitag in die Stadtbadstraße ausgerückt. Was noch bekannt ist.

Die Freiwillige Feuerwehr Thalheim ist in der Nacht zu Freitag wegen eines ausgelösten Heimrauchmelders in einem Wohngebäude an der Stadtbadstraße ausgerückt. Wie sie online informiert, war angebranntes Essen die Ursache. „Wir brachten das Brandgut ins Freie, löschten dies kurz ab und belüfteten die Wohnung per Überdruckbelüfter“,...