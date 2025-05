Naturbad im Erzgebirge versorgt sich bald selbst mit Sonnenstrom

Das Projekt wird vollständig gefördert - die Montage stemmt der Ort in Eigenleistung. Doch was bringt das Vorhaben finanziell?

Das Naturbad in Gornsdorf wird sich bald mit eigenem Sonnenstrom selbst versorgen. So wird auf dem Dach des Bademeisterhauses eine Photovoltaikanlage aus einzelnen Komponenten beschafft - und diese soll dann in Eigenleistung montiert werden. Im Gemeinderat wurde das Projekt jüngst besprochen und beschlossen.