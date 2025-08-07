„Nicht immer leicht, Entscheidungen zu treffen, die alle berücksichtigen“ - Dorf im Erzgebirge will mit Solarpark Schuldenberg abtragen

Gornsdorf. Gornsdorf ist hoch verschuldet, Freizeiteinrichtungen stehen auf der Kippe. Beim Weg aus der Misere soll ein Solarpark helfen. Doch gegen diesen lief ein Bürgerbegehren. Was sagt der Bürgermeister?

„Freie Presse“: Gornsdorf drückt ein Schuldenberg von 4,4 Millionen Euro, 2325,79 Euro pro Einwohner. Wie soll der Solarpark aus dieser Misere helfen? „Freie Presse“: Gornsdorf drückt ein Schuldenberg von 4,4 Millionen Euro, 2325,79 Euro pro Einwohner. Wie soll der Solarpark aus dieser Misere helfen?