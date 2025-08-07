Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • „Nicht immer leicht, Entscheidungen zu treffen, die alle berücksichtigen“ - Dorf im Erzgebirge will mit Solarpark Schuldenberg abtragen

Michael Tägl bei einer Einwohnerversammlung. Er sieht den Solarpark als Schlüssel, um Gornsdorf finanziell auf Kurs zu bringen.
Michael Tägl bei einer Einwohnerversammlung. Er sieht den Solarpark als Schlüssel, um Gornsdorf finanziell auf Kurs zu bringen. Bild: A. März
Michael Tägl bei einer Einwohnerversammlung. Er sieht den Solarpark als Schlüssel, um Gornsdorf finanziell auf Kurs zu bringen.
Michael Tägl bei einer Einwohnerversammlung. Er sieht den Solarpark als Schlüssel, um Gornsdorf finanziell auf Kurs zu bringen. Bild: A. März
Stollberg
„Nicht immer leicht, Entscheidungen zu treffen, die alle berücksichtigen“ - Dorf im Erzgebirge will mit Solarpark Schuldenberg abtragen
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gornsdorf. Gornsdorf ist hoch verschuldet, Freizeiteinrichtungen stehen auf der Kippe. Beim Weg aus der Misere soll ein Solarpark helfen. Doch gegen diesen lief ein Bürgerbegehren. Was sagt der Bürgermeister?

„Freie Presse“: Gornsdorf drückt ein Schuldenberg von 4,4 Millionen Euro, 2325,79 Euro pro Einwohner. Wie soll der Solarpark aus dieser Misere helfen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
01.07.2025
4 min.
„Sonst können wir hier die Fußsteige hochklappen“ – Orte im Erzgebirge wollen gemeinsam Bad erhalten
Michael Tägl (l.), Bürgermeister von Gornsdorf, und sein Thalheimer Amtskollege Nico Dittmann unterzeichneten im Naturbad kürzlich eine Kooperationsvereinbarung.
Thalheim bezuschusst dieses Jahr das Gornsdorfer Naturbad mit 10.000 Euro. Dies könnte der erste Schritt für eine Zusammenarbeit im Zwönitztal sein, die deutlich umfangreicher ausfällt.
Michael Urbach
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
19.06.2025
3 min.
Dorf im Erzgebirge unter Spardruck: Elternbeiträge steigen, Kita-Trägerschaft wackelt
Die schwierige Haushaltslage lässt dem Gornsdorfer Bürgermeister Michael Tägl und dem Gemeinderat aktuell oft kaum Spielraum.
Entscheidungen mit teils einiger Tragweite sind in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Gornsdorf gefällt worden. Sie betreffen nicht nur die Kinderbetreuung, sondern auch das Freibad und die Feuerwehr.
Katrin Hofmann
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
Mehr Artikel