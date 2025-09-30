Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Robin Berlin (v. l.), Thomas Freitag, Marc Wolter und Sebastian Süß erarbeiten beim Steinbeis-Transferzentrum in Neuwürschnitz ungewöhnliche Lösungen. Nicht im Bild: Patrick Klix.
Robin Berlin (v. l.), Thomas Freitag, Marc Wolter und Sebastian Süß erarbeiten beim Steinbeis-Transferzentrum in Neuwürschnitz ungewöhnliche Lösungen. Nicht im Bild: Patrick Klix. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Nichts von der Stange: Ingenieure planen im Erzgebirge Wärmewunder
Von Michael Urbach
Kunstschnee ab null Grad Außentemperatur, Dampf fürs Klinikum, ein mit Seewasser beheizter Ferienpark: Solche Projekte tragen die Handschrift des Neuwürschnitzers Thomas Freitag und seinem Team. Oft sind sie eins: unkonventionell.

Wo andere die Ferien genießen, sitzt Thomas Freitag im Tretboot und lässt ein Lot ins Wasser. Wie kürzlich am Bärwalder See in der Lausitz. Keine Badehose, kein Sonnenschirm, stattdessen Thermometer und Messgeräte. Der 56-Jährige ist Ingenieur und hat eine Mission: „Wir wollen mit Seewasser einen Ferienpark mit Energie versorgen – zum...
