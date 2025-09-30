Nichts von der Stange: Ingenieure planen im Erzgebirge Wärmewunder

Stollberg
Kunstschnee ab null Grad Außentemperatur, Dampf fürs Klinikum, ein mit Seewasser beheizter Ferienpark: Solche Projekte tragen die Handschrift des Neuwürschnitzers Thomas Freitag und seinem Team. Oft sind sie eins: unkonventionell.
Wo andere die Ferien genießen, sitzt Thomas Freitag im Tretboot und lässt ein Lot ins Wasser. Wie kürzlich am Bärwalder See in der Lausitz. Keine Badehose, kein Sonnenschirm, stattdessen Thermometer und Messgeräte. Der 56-Jährige ist Ingenieur und hat eine Mission: „Wir wollen mit Seewasser einen Ferienpark mit Energie versorgen – zum...
