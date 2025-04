Niederwürschnitz: Mann baut alkoholisiert Unfall

Einre Frau ist bei dem Crash leicht verletzt worden. Der am Unfall beteiligte Fahrer hatte Alkohol getrunken.

Ohne schwere Verletzungen ist ein Unfall in Niederwürschnitz ausgegangen. Trotzdem musste ein Mann ins Krankenhaus. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Am Donnerstag gegen 12.10 Uhr war die Fahrerin eines Pkw VW auf der Hohensteiner Straße unterwegs. Die 35-Jährige bremste ab, um in ein...