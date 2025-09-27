Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Norddeutsche Schwibbogenbauer starten wieder durch und präsentieren ihr Buch zu Schwibbögen im Erzgebirge

Heike und Wolfgang Lorentz werden ihr Buch zu Ortsschwibbögen auch in diesem Jahr im Erzgebirge präsentieren. Erste Station ist der Jahnsdorfer Ortsteil Seifersdorf.
Heike und Wolfgang Lorentz werden ihr Buch zu Ortsschwibbögen auch in diesem Jahr im Erzgebirge präsentieren. Erste Station ist der Jahnsdorfer Ortsteil Seifersdorf.
Stollberg
Norddeutsche Schwibbogenbauer starten wieder durch und präsentieren ihr Buch zu Schwibbögen im Erzgebirge
Von Viola Gerhard
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Heike und Wolfgang Lorentz dreht sich seit Jahren alles um den Schwibbogen. Auch ihr Buch ist ihm gewidmet. Inzwischen haben sie aber noch ein erzgebirgisches Weihnachtssymbol für sich entdeckt.

Der Dorfverein Seifersdorf hätte Heike und Wolfgang Lorenz aus dem niedersächsischen Wedemark gern schon im vergangenen Jahr empfangen. Das hat allerdings nicht geklappt. Dafür findet aber nun die Auftaktveranstaltung für die diesjährigen Buchpräsentationen der beiden Schwibbogenbauer in dem Jahnsdorfer Ortsteil statt.
17.03.2025
2 min.
Schwibbogenbauer aus dem Norden bleiben dem Erzgebirge treu: Plan für nächste Adventszeit steht
Heike und Wolfgang Lorentz während ihrer Buchvorstellung im Dresdner Volkskunstmuseum.
Heike und Wolfgang Lorentz haben ihr Herz ans Erzgebirge verloren. Im Dezember wollen die Niedersachsen ihr Buch über erzgebirgische Ortsbögen in Lößnitz vorstellen. Ihr nächster Besuch in der Zweitheimat steht allerdings schon unmittelbar bevor.
Viola Gerhard
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
04.08.2025
6 min.
Welche Straßen im Erzgebirge diese Woche gesperrt sind
Im Erzgebirge sind wieder zahlreiche Straßen gesperrt.
Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Kraftfahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt die „Freie Presse“.
unserer Redaktion
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
