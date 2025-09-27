Norddeutsche Schwibbogenbauer starten wieder durch und präsentieren ihr Buch zu Schwibbögen im Erzgebirge

Bei Heike und Wolfgang Lorentz dreht sich seit Jahren alles um den Schwibbogen. Auch ihr Buch ist ihm gewidmet. Inzwischen haben sie aber noch ein erzgebirgisches Weihnachtssymbol für sich entdeckt.

Der Dorfverein Seifersdorf hätte Heike und Wolfgang Lorenz aus dem niedersächsischen Wedemark gern schon im vergangenen Jahr empfangen. Das hat allerdings nicht geklappt. Dafür findet aber nun die Auftaktveranstaltung für die diesjährigen Buchpräsentationen der beiden Schwibbogenbauer in dem Jahnsdorfer Ortsteil statt.