Heike und Wolfgang Lorentz werden in Grünhain-Beierfeld auch ihr Buch zu Ortsschwibbögen im Erzgebirge präsentieren.
Der Bogen am Markt ist einer von sechs aus Grünhain-Beierfeld, die im Buch zu finden sind.
Im König-Albert-Turm findet ab 27. November eine Sonderschau mit Ortsschwibbögen sowie Arbeiten von Alfred Dorschner statt.
Der Bogen am Markt ist einer von sechs aus Grünhain-Beierfeld, die im Buch zu finden sind.
Im König-Albert-Turm findet ab 27. November eine Sonderschau mit Ortsschwibbögen sowie Arbeiten von Alfred Dorschner statt.
Schwarzenberg
Norddeutsche Schwibbogen-Fans zeigen Arbeiten bei Sonderschau im Erzgebirge
Von Viola Gerhard
Heike und Wolfgang Lorentz aus dem norddeutschen Wedemark verlängern ihren nächsten Aufenthalt im Erzgebirge, um ihr Buch zu Ortsschwibbögen in Grünhain-Beierfeld zu präsentieren. Auch 35 Schwibbögen haben sie im Gepäck.

Das war nicht geplant: Die norddeutschen Schwibbogenbauer Heike und Wolfgang Lorentz stellen schon bald einen Teil ihrer nachgebauten Ortsbögen in Grünhain-Beierfeld aus. Zudem wird es dort eine Buchpräsentation geben.
