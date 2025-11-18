Norddeutsche Schwibbogen-Fans zeigen Arbeiten bei Sonderschau im Erzgebirge

Schwarzenberg
Heike und Wolfgang Lorentz aus dem norddeutschen Wedemark verlängern ihren nächsten Aufenthalt im Erzgebirge, um ihr Buch zu Ortsschwibbögen in Grünhain-Beierfeld zu präsentieren. Auch 35 Schwibbögen haben sie im Gepäck.
Das war nicht geplant: Die norddeutschen Schwibbogenbauer Heike und Wolfgang Lorentz stellen schon bald einen Teil ihrer nachgebauten Ortsbögen in Grünhain-Beierfeld aus. Zudem wird es dort eine Buchpräsentation geben.
