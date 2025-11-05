Oelsnitz: Polizei findet bei Wohnungsdurchsuchung Drogen

Stollberg
Ein 44-Jähriger steht im Verdacht des illegalen Drogenhandels. In seiner Wohnung stießen Beamte auf unterschiedliche Rauschmittel.
Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Oelsnitz haben Ermittler am 3. November illegale Betäubungsmittel mit einem Verkaufswert von rund 45.000 Euro entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, erfolgte der Einsatz wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 44-jährigen Verdächtigen kam ein Rauschgiftsuchhund zum...
