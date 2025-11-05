Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Oelsnitz Drogen gefunden.
Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Oelsnitz Drogen gefunden. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Oelsnitz Drogen gefunden.
Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Oelsnitz Drogen gefunden. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Stollberg
Oelsnitz: Polizei findet bei Wohnungsdurchsuchung Drogen
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 44-Jähriger steht im Verdacht des illegalen Drogenhandels. In seiner Wohnung stießen Beamte auf unterschiedliche Rauschmittel.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Oelsnitz haben Ermittler am 3. November illegale Betäubungsmittel mit einem Verkaufswert von rund 45.000 Euro entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, erfolgte der Einsatz wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 44-jährigen Verdächtigen kam ein Rauschgiftsuchhund zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
2 min.
200 Gramm Crystal im Erzgebirge entdeckt: Polizei gelingt erneuter Schlag gegen Drogenkriminalität
Bei einer Durchsuchung im Erzgebirge hat die Polizei unter anderem 200 Gramm Crystal gefunden.
Die Polizei hat nach einem Zeugenhinweis in einem Gebäude im Erzgebirge 200 Gramm Crystal gefunden – und noch andere Drogen. Ein 46-Jähriger wurde festgenommen.
Holk Dohle
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
05.09.2025
1 min.
Stollberg: Polizei entdeckt bei Wohnungsdurchsuchung Drogen
Die Polizei hat bei der Durchsuchung einer Stollberger Wohnung Drogen entdeckt.
Unerlaubte Rauschmittel gehörten zu den Dingen, die Beamte bei einem 39-Jährigen im Erzgebirge fanden.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel