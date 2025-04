Osterfahrten mit ehemaliger Feldbahn im Erzgebirge: Mit viel Aufwand in die neue Saison

Die ehemalige Betriebsbahn der „Alten Ziegelei“ in Niederwürschnitz fährt dieses Jahr in ihre 30. Saison. Um sie aus dem Winterschlaf erwecken zu können, war vorher jede Menge zu tun.

In Niederwürschnitz lässt sich ab sofort wieder eine Zeitreise auf Schienen erleben. Als einst in der „Alten Ziegelei“ noch Ziegel gefertigt wurden, war die Feldbahn ein Transportmittel für Lehm. Heutzutage ziehen eine grüne und eine blaue Lok der Bauart Ns2f in bis zu vier umgebauten Mannschaftswagen jährlich mehrere tausend Fahrgäste...