Paris kommt nach Lugau: Chanson-Abend im Rathaus

Stollberg
Chansons und Pariser Geschichten gibt es am Samstag im Lugauer Rathaus. Das Duo „Pariser Flair“ tritt auf.
Französische Chansons stehen am Samstag im Lugauer Rathaus auf dem Programm. Unter dem Titel „Pariser Flair – Eine musikalische Stadtführung“ gestalten die Künstlerinnen Marie Giroux und Jenny Schäuffelen einen Konzertabend. Marie Giroux ist eine französische Opernsängerin mit langjährigem Lebensmittelpunkt in Paris. Jenny...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.