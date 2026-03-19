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Das Duo „Pariser Flair“ kommt ins Erzgebirge.
Das Duo „Pariser Flair“ kommt ins Erzgebirge. Foto: Laurence Chaperon/Archiv
Das Duo „Pariser Flair“ kommt ins Erzgebirge.
Das Duo „Pariser Flair“ kommt ins Erzgebirge. Foto: Laurence Chaperon/Archiv
Stollberg
Paris kommt nach Lugau: Chanson-Abend im Rathaus
Redakteur
Von Katrin Hofmann
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Chansons und Pariser Geschichten gibt es am Samstag im Lugauer Rathaus. Das Duo „Pariser Flair“ tritt auf.

Französische Chansons stehen am Samstag im Lugauer Rathaus auf dem Programm. Unter dem Titel „Pariser Flair – Eine musikalische Stadtführung“ gestalten die Künstlerinnen Marie Giroux und Jenny Schäuffelen einen Konzertabend. Marie Giroux ist eine französische Opernsängerin mit langjährigem Lebensmittelpunkt in Paris. Jenny...
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