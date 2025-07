Pedelec-Fahrer im Erzgebirge von Pkw erfasst und verletzt

Die Polizei hat bei einem Verkehrsunfall in Lugau rund 3000 Euro Sachschaden festgestellt. Was ist passiert?

Zur Aufnahme eines Unfalls ist die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr nach Lugau gerufen worden. Der 24-jährige Fahrer eines BMW wollte von der Straße Am Pfarrwald auf die Hohensteiner Straße (B 180) abbiegen. Gleichzeitig war auf dem Rad- und Gehweg der Bundesstraße ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer in Richtung Oberlungwitz unterwegs.