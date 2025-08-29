Pellkartoffeln, PS und Techno: Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los

Langweilig dürfte es am Wochenende niemandem werden. In der Region ist allerhand los. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über einige der Veranstaltungen.

Musical aus Stollberg: Am Wochenende steigt in Chemnitz das Kulturkirchenfest mit einem Programm für die ganze Familie - unter Stollberger Beteiligung. Am Samstag wird das Musical „At His Name“ aufgeführt, das ein Projektchor unter der Leitung von Christian Ahner Karfreitag in der St.-Jakobi-Kirche dargeboten hatte. Los geht es 17.30 Uhr.