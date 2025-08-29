Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Berlin Girls Calling" heißt es am Samstag in der Moosheide.
„Berlin Girls Calling“ heißt es am Samstag in der Moosheide. Bild: Christian Becher
„Berlin Girls Calling“ heißt es am Samstag in der Moosheide.
„Berlin Girls Calling“ heißt es am Samstag in der Moosheide. Bild: Christian Becher
Stollberg
Pellkartoffeln, PS und Techno: Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Langweilig dürfte es am Wochenende niemandem werden. In der Region ist allerhand los. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über einige der Veranstaltungen.

Musical aus Stollberg: Am Wochenende steigt in Chemnitz das Kulturkirchenfest mit einem Programm für die ganze Familie - unter Stollberger Beteiligung. Am Samstag wird das Musical „At His Name“ aufgeführt, das ein Projektchor unter der Leitung von Christian Ahner Karfreitag in der St.-Jakobi-Kirche dargeboten hatte. Los geht es 17.30 Uhr.
