Regionale Nachrichten und News
  • Pferdetag und Erntedankfest: Das müssen Autofahrer an den nächsten Tagen in Zwönitz beachten

Auf dem Zwönitzer Markt wird, wie hier 2023, wieder eine Bühne aufgebaut.
Auf dem Zwönitzer Markt wird, wie hier 2023, wieder eine Bühne aufgebaut. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Auf dem Zwönitzer Markt wird, wie hier 2023, wieder eine Bühne aufgebaut.
Auf dem Zwönitzer Markt wird, wie hier 2023, wieder eine Bühne aufgebaut. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Stollberg
Pferdetag und Erntedankfest: Das müssen Autofahrer an den nächsten Tagen in Zwönitz beachten
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Am Wochenende verwandelt sich die Innenstadt von Zwönitz zur großen Festmeile. Auch wegen des Festumzuges am Sonntag kommt es zu Behinderungen.

Wegen des Pferdetages und Erntedankfestes in Zwönitz weist die Stadt auf Verkehrsbehinderungen und Sperrungen hin. Bereits am Dienstag hat der Aufbau der Marktbühne begonnen. Für den Aufbau der Verkaufsstände kommt es ab Donnerstag auf der Alten Schulstraße, dem Mühlbergparkplatz und dem Schotterparkplatz am Mühlberg zu Behinderungen und...
