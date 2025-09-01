Pkw kollidiert im Erzgebirge mit Zaun, Hecke und Garagenwand

Eine Frau ist mit ihrem Ford in Zwönitz von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall entstand hoher Schaden. Was die Polizei bislang dazu weiß.

Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro ist bei einem Unfall am Morgen des 1. September in Zwönitz entstanden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war gegen 7 Uhr eine 56-Jährige mit ihrem Ford auf der Niederzwönitzer Straße (Staatsstraße 283) in Richtung Lößnitzer Straße unterwegs.