Pläne für neues Krematorium im Erzgebirge: Bald kräht danach kein Hahn mehr

Dass nicht jeder ein Krematorium in Sichtweite gut findet: nachvollziehbar. Kritik sollte sich allerdings an Fakten messen, meint „Freie Presse“-Redakteur Michael Urbach.

Ich gebe zu: Wenn ich den Begriff „Krematorium“ höre, habe ich reflexartig ein Bild vom wohl düstersten Ort der Menschheitsgeschichte vor Augen. Doch in meiner Lebenswirklichkeit darf ich den Begriff zum Glück mit etwas anderem verbinden: dem Leipziger Südfriedhof. Dort fügt sich der architektonisch schöne Monumentalbau in das parkartige...