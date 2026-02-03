„Vielleicht haben wir das unterschätzt“: Pläne für neues Krematorium im Erzgebirge sorgen für Diskussion

Stollberg
Ein modernes Krematorium soll im Gewerbegebiet Hoffeld in Oelsnitz errichtet werden – für den Zweckverband eine normale Gewerbeansiedlung. Kritiker sehen eine „hochsensible Einrichtung“ im Spannungsfeld von Wohngebiet und Sportplatz. Welche Lösungen sind möglich?
Im erzgebirgischen Oelsnitz soll im Gewerbegebiet Hoffeld ein Krematorium entstehen. Investor ist Erz-Krem, ein Zusammenschluss regionaler Bestattungsunternehmer. Die „Freie Presse“ hatte im Dezember darüber berichtet. Was viele als normale Gewerbeansiedlung betrachten, stößt bei anderen auf deutliche Ablehnung. Das wurde bei einer Sitzung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.