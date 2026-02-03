MENÜ
Die Anzahl der Feuerbestattungen in Deutschland ist stark gewachsen. In Oelsnitz soll ein Krematorium mit dem Einzugsgebiet Erzgebirgskreis und Vogtland entstehen.
Thies Heinrich von der Firma Cremtec stellte Details für das geplante Krematorium in Oelsnitz vor.
So soll das geplante Krematorium von der Straße her aussehen.
An dieser Stelle soll das Krematorium gebaut werden. Im Hintergrund der Fußballplatz.
Zur Verbandssitzung ins Lugauer Rathaus, die sonst nicht unbedingt als Besuchermagnet bekannt ist, kamen Dutzende Menschen.
Stollberg
„Vielleicht haben wir das unterschätzt“: Pläne für neues Krematorium im Erzgebirge sorgen für Diskussion
Von Michael Urbach
Ein modernes Krematorium soll im Gewerbegebiet Hoffeld in Oelsnitz errichtet werden – für den Zweckverband eine normale Gewerbeansiedlung. Kritiker sehen eine „hochsensible Einrichtung“ im Spannungsfeld von Wohngebiet und Sportplatz. Welche Lösungen sind möglich?

Im erzgebirgischen Oelsnitz soll im Gewerbegebiet Hoffeld ein Krematorium entstehen. Investor ist Erz-Krem, ein Zusammenschluss regionaler Bestattungsunternehmer. Die „Freie Presse“ hatte im Dezember darüber berichtet. Was viele als normale Gewerbeansiedlung betrachten, stößt bei anderen auf deutliche Ablehnung. Das wurde bei einer Sitzung...
