„Vielleicht haben wir das unterschätzt“: Pläne für neues Krematorium im Erzgebirge sorgen für Diskussion

Ein modernes Krematorium soll im Gewerbegebiet Hoffeld in Oelsnitz errichtet werden – für den Zweckverband eine normale Gewerbeansiedlung. Kritiker sehen eine „hochsensible Einrichtung“ im Spannungsfeld von Wohngebiet und Sportplatz. Welche Lösungen sind möglich?

Im erzgebirgischen Oelsnitz soll im Gewerbegebiet Hoffeld ein Krematorium entstehen. Investor ist Erz-Krem, ein Zusammenschluss regionaler Bestattungsunternehmer. Die „Freie Presse“ hatte im Dezember darüber berichtet. Was viele als normale Gewerbeansiedlung betrachten, stößt bei anderen auf deutliche Ablehnung. Das wurde bei einer Sitzung... Im erzgebirgischen Oelsnitz soll im Gewerbegebiet Hoffeld ein Krematorium entstehen. Investor ist Erz-Krem, ein Zusammenschluss regionaler Bestattungsunternehmer. Die „Freie Presse“ hatte im Dezember darüber berichtet. Was viele als normale Gewerbeansiedlung betrachten, stößt bei anderen auf deutliche Ablehnung. Das wurde bei einer Sitzung...