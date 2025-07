Polizei ermittelt zu riskanter Fahrt im Erzgebirge: Smart-Fahrer soll Autos auf A 72 bedrängt haben

Bei der Polizei sind am Sonntagmittag mehrere Notrufe eingegangen. Der Fahrer eines Pkw soll mit dem Handy telefoniert, gedrängelt und die Standspur zum Überholen genutzt haben. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am vergangenen Sonntag, zwischen 13 und 13.30 Uhr auf der Autobahn 72 in Höhe Niederdorf ereignet hat. In dieser Zeit gingen mehrere Notrufe über einen in Richtung Leipzig verkehrswidrig und rücksichtslos fahrenden Pkw Smart ein.