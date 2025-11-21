Polizei nimmt Diebesbande im Erzgebirge fest – nach Trickdiebstahl im Getränkemarkt

Stollberg
Am Donnerstagabend machten drei Männer in einem Fachmarkt in Niederwürschnitz reichlich Beute. Sie tricksten eine Mitarbeiterin aus. Allerdings: Weit kamen sie mit dem Diebesgut nicht.
Die Polizei hat am Donnerstag in Niederwürschnitz drei Tatverdächtige eines Trickdiebstahls gefasst. Betroffen war die Getränkewelt an der Feldgasse, wie eine Mitarbeiterin der „Freien Presse“ bestätigte.
