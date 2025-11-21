Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr wurden die Polizeibeamten zum Einsatz gerufen.
Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr wurden die Polizeibeamten zum Einsatz gerufen. Bild: Carsten Rehder/dpa/Archiv
Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr wurden die Polizeibeamten zum Einsatz gerufen.
Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr wurden die Polizeibeamten zum Einsatz gerufen. Bild: Carsten Rehder/dpa/Archiv
Stollberg
Polizei nimmt Diebesbande im Erzgebirge fest – nach Trickdiebstahl im Getränkemarkt
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstagabend machten drei Männer in einem Fachmarkt in Niederwürschnitz reichlich Beute. Sie tricksten eine Mitarbeiterin aus. Allerdings: Weit kamen sie mit dem Diebesgut nicht.

Die Polizei hat am Donnerstag in Niederwürschnitz drei Tatverdächtige eines Trickdiebstahls gefasst. Betroffen war die Getränkewelt an der Feldgasse, wie eine Mitarbeiterin der „Freien Presse“ bestätigte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
13:10 Uhr
2 min.
Geschenkidee aus Werdau: Neue Weihnachtssterne mit lokaler Geschichte
Gastwirtin Anita Fiol (l.) und Mediengestalterin Louisa Jährig mit den neuen Weihnachtssternen.
Kirche, Stolpersteine und Viadukt: Drei neue Weihnachtsstern-Motive, gestaltet mit Herz von junger Mediengestalterin, verbinden Tradition mit Kreativität.
Jochen Walther
24.10.2025
3 min.
Schüler aus dem Erzgebirge blicken auf die Arbeitswelt von morgen
Daniel Helfenbein (l.) und Chris Klötzer aus der 12. Klasse hängen die Botschaften an den „Wunschbaum“.
Schüler der Internationalen Schule Niederwürschnitz haben einen Baum voller Wünsche an die Berufswelt gestaltet – auch ihre Sorgen fanden an diesem einen Platz.
Katrin Hofmann
13:07 Uhr
1 min.
Merz: Rechne nicht mit Ukraine-Durchbruch diese Woche
Kanzler Friedrich Merz (CDU) äußert sich in der angolanischen Hauptstadt Luanda auch zu den Verhandlungen über einen Friedensplan für die Ukraine.
Unterhändler aus den USA, der Ukraine und Europa haben in Genf über Details des Friedensplans für das von Russland angegriffene Land verhandelt. Der Kanzler spricht von einem mühsamen Prozess.
18.11.2025
3 min.
„Die Menschen sind stärker verbunden“: Bürgermeister im Erzgebirge hält Plädoyer für Dorfleben
Matthias Anton, der Bürgermeister von Niederwürschnitz, an seinem Schreibtisch im Rathaus
Während eines Schulprojektes an der Internationalen Schule Niederwürschnitz verwies Bürgermeister Matthias Anton jüngst auf die Zukunftschancen in der Region. Die „Freie Presse“ hat nachgehakt. Das Gespräch wurde auch ein Plädoyer fürs Dorfleben.
Katrin Hofmann
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
Mehr Artikel